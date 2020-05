Juventus, all'estero rimane solo Higuain: rientro previsto per il prossimo lunedì

Ieri dal Brasile sono tornati Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa e ora i tifosi juventini si interrogano sulle intenzioni di Gonzalo Higuain. La società, rivela Tuttosport, non sembra preoccupata, ha parlato con il giocatore e non ha riscontrato intenzioni diverse dal ritorno per finire, eventualmente, la stagione (in questa direzione vanno anche le parole del padre di ieri, ndr), ma ci sono degli oggettivi problemi organizzativi nell’allestire un viaggio intercontinentale di questi tempi. Risultato: Higuain dovrebbe essere a Torino domenica o, al più tardi lunedì. Poi dovrà sottoporsi all’obbligatoria quarantena ed essere, quindi, a disposizione di Sarri una settimana dopo il possibile, ma ancora da confermare, inizio degli allenamenti collettivi. Di conseguenza, se Ronaldo sarà pronto a unirsi al gruppo, in teoria il 18, il Pipita sarà pronto il 25.