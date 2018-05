Juventus, alla base dell'idea Ancelotti c'è l'ottimo rapporto con Agnelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport 24 fa il punto sul futuro di Carlo Ancelotti. Al tecnico emiliano sono arrivate diverse manifestazioni d'interesse, col contratto col Bayern Monaco in scadenza in estate. Tra le ipotesi c'è la Juventus: per il tecnico sarebbe un ritorno, il rapporto con Andrea Agnelli resta ottimo e anche con la dirigenza attuale. Da rivedere quello con la tifoseria. Il discorso allenatore, per la Juventus, sarebbe però rimandato a fine stagione dopo il campionato e la finale di Coppa Italia contro il Milan.