Juventus, alla Roma interessa Rugani: idea scambio con Under o Kluivert

Non c'è solo l'idea che porta a un ambizioso scambio tra Zaniolo e Bernardeschi nei contatti tra Roma e Juventus, ma anche altre possibilità che potrebbero aprirsi nel corso delle chiacchierate di mercato tra i dirigenti dei due club. Per esempio ai giallorossi potrebbe interessare Daniele Rugani, che era già stato vicino alla squadra della capitale nell'agosto scorso e che potrebbe essere contento di poter giocare da protagonista nell'anno che porta agli Europei. I bianconeri potrebbero chiedere in cambio uno tra Under e Kluivert, entrambi in uscita, entrambi dal grande talento ed entrambi potenzialmente utili al progetto tecnico di Sarri. A riportarlo è Tuttosport.