Juventus, allarme difesa? Paratici corre ai ripari

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Parlare della Juventus come di una “banda del buco” sembra totalmente fuori luogo, specie in considerazione dell’affidabilità e della concretezza che hanno sempre rappresentato capisaldi immarcescibili dell’essenza stessa bianconera. La rivoluzione d’inverno, che ha seguito a stretto giro di posta quella estiva caratterizzata principalmente dal ritorno del figliol prodigo Leonardo Bonucci, ha avuto però l’effetto di aprire un varco inatteso nelle certezze di Max Allegri e della corsa agli obiettivi che i campioni d’Italia in carica si sono prefissi di poter raggiungere. L’assenza congiunta dell’ormai paradigmatica BBC nelle ultime settimane, ha instillato in maniera ineludibile il dubbio riguardante l’affidabilità a lungo termine di un reparto che continua ad ergersi sulla costanza dei suoi titolari, ma che non trova altrettanto supporto quando sono i sostituti ad avere l’incombenza di doversi rendere insuperabili per gli attaccanti avversari. Per questo motivo le mosse di Paratici sul mercato sono state finalizzate principalmente alla risoluzione a lungo termine di questo problema, specie in considerazione del fatto che l’età media dei centrali di cui Allegri dispone è non solo la più alta tra i top club a livello continentale, ma li rende contestualmente tra i più soggetti ad assenze ed infortuni come accaduto nell’ultimo periodo. E se l’inserimento di Rugani ha avuto una gittata più lunga del previsto sul rendimento dell’ex Empoli, e quello di Caldara è stato di fatto rinnegato in estate, i prossimi investimenti non possono essere sbagliati. La scelta di Romero è stata portata a termine con le stesse modalità dell’attuale difensore del Milan, ovvero lasciando l’argentino a Genova sino al 2020 per completare il suo processo di maturazione. Quella sull’all in riguarda con ogni probabilità l’olandese Mathijs De Ligt, fuoriclasse in erba sviluppatosi nell’academy dell’Ajax e oggetto dell’interesse del Barcellona che in quello stesso campo ha raccolto le giocate del compagno di squadra De Jong con un bonifico da 70 milioni di euro. Guardacaso la stessa quotazione di De Ligt, l’uomo su cui Paratici vuole investire tutte le sue fiches. Convinto che sia quello giusto per fortificare e rendere inattaccabili i successi del futuro prossimo ed anteriore.