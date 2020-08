Juventus, allarme Higuain. Non c'è intesa sulla risoluzione contrattuale

Come l'anno scorso, come l'anno prima. Gonzalo Higuain continua a essere un problema per la Juventus. E se due stagioni fa c'era la fila per tentare di acquistarlo, con Milan e Chelsea in prima battuta, già nella scorsa annata era stato un freno per le trattative. Così adesso il centravanti bianconero non ha un accordo per la risoluzione contrattuale - eventualmente vuole tutto lo stipendio - come scrive Tuttosport.