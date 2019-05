Juventus, allarme Zarina per Sarri. Possibile indennizzo per il tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri resta in pole position per la panchina della Juventus, tuttavia, non essendoci firme, non bisogna escludere ulteriori svolte o imprevisti. Sulla strada che porterebbe il tecnico toscano sulla panchina bianconera potrebbe mettersi di traverso il Chelsea, nella figura della sua plenipotenziaria MarinaGranovskaia, la donna a cui Roman Abramovic ha affidato il club e che tutti conoscono come la Zarina. Il destino di Sarri è, inevitabilmente, nelle sue mani, perché esiste un contratto triennale in virtù del quale l’allenatore è legato ai blues per altri due anni. Se quel contratto non viene rescisso, Sarri non può firmare per la Juventus. Dall'Inghilterra arrivano voci di una Zarina pronta a chiedere un indennizzo di 5/6 milioni per liberare Sarri. In alternativa, sempre secondo il gossip londinese, potrebbe chiedere alla Juventus di acquistare Jorginho, giocatore fortemente voluto dall'ex tecnico del Napoli.

Fosse vero, la Juventus frenerebbe sulla pista Sarri. Nella ricerca del nuovo allenatore, infatti, Paratici e Nedved non sono intenzionati a pagare clausole di rescissione o indennizzi, così come andare allo scontro con altri grandi club europei. Lo riporta Tuttosport.