Juventus, Allegri a braccetto con la Vecchia Signora: la storia continua

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo tante settimane di attesa e di dubbi, ieri il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è uscito allo scoperto parlando del proprio futuro: "Se non mi mandano via resto anche l'anno prossimo". Il fatto è che Max sta benissimo con la Juve e la Juve sta benissimo con il proprio allenatore e dunque tutto fa pensare che le strade continueranno a combaciare. A giorni il tecnico bianconero incontrerà la dirigenza per parlare della programmazione in vista della prossima stagione, con l'obiettivo Champions sempre in primo piano ma anche senza scordarsi che la storia passa anche da questi lunghissimi filotti di vittorie nazionali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.