Juventus, Allegri a JTV: "La squadra ha dimostrato maturità. Dybala ok"

Massimiliano Allegri è stato intervistato da JTV dopo il match contro il Bologna. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

La squadra ha dimostrato le sue qualità.

"La squadra ha fatto un bel primo tempo, contro un Bologna organizzato, abbiamo giocato anche bene tecnicamente. Nel secondo tempo abbiamo usato un po' troppo il perimetro e poco l'interno campo come abbiamo fatto nel primo tempo, e su questo bisogna sicuramente migliorare".

La continuità di cui aveva parlato in conferenza, era importante per far ritrovare la via del gol a Dybala.

"Era importante per lui, ma stasera ci sono state delle belle risposte anche da Bentancur che ha fatto una bella partita, Perin che ha giocato e si è dimostrato all'altezza. Tra l'altro non abbiamo subito gol. C'è una crescita costante da parte di tutta la squadra. E' stato importante vincere e ora prepariamoci allo scontro diretto di sabato".

Una menzione per Barzagli che oggi era capitano e ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con la maglia bianconera.

"Che dire di Andrea: è un difensore fuori dal comune, purtroppo ha 37 anni e quindi va gestito".

Le è piaciuta la Juve dei primi 20 minuti?

"I ragazzi si sono dimostrati veramente maturi, perché non era facile dopo Valencia giocare a Frosinone e fare una partita del genere, e dopo Frosinone giocare col Bologna, con questo approccio mentale, con questa maturità e responsabilità. E' questa la cosa più importante di questo momento".

Siete cresciuti in maniera mostruosa anche agli occhi degli avversari.

"Oggi abbiamo fatto bene perché ci siamo mossi, non abbiamo dato punti di riferimento. La cosa che bisogna fare quando non c'è Mandzukic dentro, è andare a occupare l'area con più giocatori, quindi si tratta di centrocampisti, della punta che non gioca con la palla, altrimenti l'area rimane un po' troppo sguarnita".

Dybala ha giocato in vari ruoli in questa stagione. Qual è il vero ruolo di Dybala in questa Juventus?

"Il ruolo è quello di un giocatore a tutto campo, dove lui ha campo, dove lui gioca, dove poi attacca la porta. Stranamente oggi gli avevo chiesto di andare a giocare di punta e ha preso la palla lunga, perché poi su quelle cose lì è bravo. È un giocatore che sta crescendo, ha bisogno di giocare e di crescere fisicamente e lo sta facendo".