© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri lascia i social network. La notizia, inattesa, è arrivata oggi: il tecnico livornese infatti non compare più né su Instagram e Twitter, mezzi di comunicazione che usava, è il caso di usare il tempo passato, anche abbastanza spesso. Ora è invece la scritta "questa pagina non è disponibile" a sostituire le analisi del tecnico, proprio alla vigilia della sfida Napoli-Juventus. L'allenatore bianconero potrebbe aver deciso di prendersi una pausa dai commenti web, una scelta che chiaramente sta facendo discutere non poco i tifosi della Vecchia Signora e non solo.