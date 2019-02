© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio ottenuto con il Parma: "Non è un caso che la partita sia finita 3-3. Abbiamo abbassato l'attenzione nella fase difensiva, anche se è vero che i quattro dietro hanno giocato insieme per la prima volta. Spinazzola è molto bravo, ha dimostrato di essere un giocatore da Juventus ma forse è ancora abituato agli automatismi dell'Atalanta. Cristiano Ronaldo? L'ho detto ieri in conferenza, è normale che lui abbia bisogno di un centravanti in attacco. Nel Real ha giocato 10 anni con Benzema, non vedo perché non dobbiamo farlo anche noi. Le caratteristiche dei giocatori sono quelle, Cristiano e Mandzukic devono giocare insieme. Il terzo può essere Douglas Costa, Dybala o Bernardeschi. Benatia ha fatto una scelta, è arrivato Caceres che stasera ha fatto una bella partita."