Juventus, Allegri alle prese con i possibili forfait di Emre Can e Chiellini

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da Cristiano Ronaldo ad Emre Can, all'ansia per Chiellini, l'ultimo che si è aggiunto alla lista dei giocatori in forse per il match di domani contro l'Ajax. Il capitano bianconero avrebbe interrotto in anticipo la seduta d'allenamento di ieri, causa un fastidio al polpaccio sinistro. Proverà a farcela: in caso contrario, Allegri potrà contare in alternativa solo su Rugani, alla luce degli infortuni di Caceres e Barzagli. Filtra ottimismo, invece, su CR7: gli ultimi test hanno dato risposte positive, soddisfacenti per immaginarlo in campo già dal primo minuto. Anche se la decisione definitiva giungerà dopo la rifinitura odierna. Resta da valutare, invece, la caviglia di Emre Can, che potrebbe essere sostituito da uno tra Bentancur e Khedira.

I bianconeri si ritroveranno alla Continassa a mezzogiorno, dopo la rifinitura voleranno in direzione Amsterdam. Tra i dubbi di formazione da sciogliere per Allegri, c'è anche la possibile esclusione di Dybala, non felice della sostituzione con il Milan sabato scorso. La presenza in campo dal primo minuto di Cristiano Ronaldo tende ad escludere la Joya, di fronte a un Bernardeschi sempre più in confidenza nel ruolo di collante tra centrocampo e attacco. L'eventuale assenza di Chiellini potrebbe anche spingere verso la titolarità De Sciglio a discapito di Cancelo, così da avere un marcatore in più dietro.

La probabile formazione della Juventus:Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo (Dybala), Mandzukic.