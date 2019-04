Juventus, Allegri allontana le voci su Ronaldo: "Deluso come tutti noi"

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ronaldo è il futuro della Juventus". Una frase diretta, chiara, di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Dopo l'uscita di scena dei bianconeri dalla Champions League, la paura dei tifosi è che il fuoriclasse portoghese possa decidere di andar via. Il tecnico jiuventino, però, mette le cose in chiaro: "E' un giocatore straordinario, ha fatto un grande campionato e lo farà anche l'anno prossimo. E' sereno. Poi, come lui, siamo delusi tutti. Perché siamo usciti da una competizione in cui pensavamo di vincere. Il calcio è fatto di gioie e delusioni".