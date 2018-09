Juventus, Allegri: "Atteggiamento sbagliato nei minuti finali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato intervistato da Radio Rai dopo la vittoria con il Sassuolo: "Ronaldo ha segnato due gol e poteva farne anche altri. Non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti della gara. Abbiamo subito gol, Douglas Costa è stato espulso: non va bene. CR7 si è sbloccato? Per vincere i campionati bisogna fare gol e non prenderne. Noi ne abbiamo presi 4 in 4 partite e non va bene. Il Valencia? È la prima di Champions, da lì si decide già l'andamento del girone. Ronaldo si è mosso bene, c'è ancora da migliorare. Douglas Costa è entrato ed ha cambiato la partita, purtroppo ha sbagliato nel finale: una cosa del genere non deve più accadere. Sono soddisfatto della quarta vittoria, non mi è piaciuto l'andamento negli ultimi minuti".