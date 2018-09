Juventus, Allegri avverte: "Troppa euforia dopo la vittoria in Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone: "Siamo in un momento importante del campionato. Abbiamo Frosinone e Bologna. Domani loro cercheranno l'impresa della vita. Dopo la partita di mercoledì c'è troppo entusiasmo. Troppa energia positiva abbassano la tensione. Domani c'è da vincere. Il girone di ritorno sarà maggiormente complicato, perché per tutti i punti valgono doppio, cambia l'atteggiamento nell'affrontare le partite. Le partite sono belle anche quando il punteggio non si sblocca. La difesa fa parte del calcio, e se fatta bene è un bel vedere".