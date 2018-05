Juventus, Allegri: "Bella reazione, mancano tre punti all'aritmetica"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Bologna: "Son cose che capitano nel calcio. E' stata una bella reazione, in casa mi sembra che quest'anno non siamo mai andati sotto. L'abbiamo ribaltata".

Douglas Costa ha fatto bene.

"Con l'aiuto dei compagni. E' entrato perchè c'era bisogno di brillantezza".

Scudetto all'80%?

Mancano tre punti per l'aritmetica. Se il Napoli le vince tutte e tre, servirà ancora un successo".

Avete passato un momento di difficoltà.

"Le difficoltà sono quando prendi tanti tiri in porta. Siamo a fine stagione, c'è pressione per il risultato, c'è anche un po' di stanchezza. Le partite bisogna portarle a casa in un modo o nell'altro. L'importante è stare nella partita".

Ti aspettavi una crescita maggiore di Dybala?

"Non fa fatica. Quando, come nel primo tempo, le squadre sono chiuse è difficile sbloccarci. E' un giocatore che ha fatto 22 gol e deve crescere ancora molto".

Ti senti compiutamente amato dal popolo bianconero?

"Bisogna conquistare il settimo scudetto per la Juve e il quarto per me. Sarebbe un risultato straordinario e questa squadra vuole scrivere la storia della Juve. I tifosi sono abituati a vincere e magari quando il risultato manca c'è malumore. Mi diverto a fare l'allenatore".

Soddisfatto dalla stagione della Juventus?

"Io credo che la Jubentus stia facendo una stagione straordinaria, come il napoli perchè con 91 non abbiamo ancora vinto lo scudetto. Siamo in finale di Coppa Italia, abbiamo giocato una bella Champions e credo cje la stagone della Juve non è ancora chiusa e tireremo le somme il 20 maggio":

Se il VAR avesse funzionato diligentemente il suo Napoli avrebbe avuto 6 o 8 punti in più?

"Al presidente non rispondo. Dico solo che il Napoli sta facendo una grande stagione e sta facendo punti straordinari. Da quando c'è De Laurentiis presidente il Napoli ha fatto grandi cose ed è ancora un avversario".

Il rigore è figlio dell'onda lunga di Inter-Juve?

"Era rigore punto a basta".

Era rosso?

"C'era un regolamento che i rossi in area non si danno più".

Cambiato idea sul VAR dopo quanto accaduto in Champions?

"Sono state travisate le mie parole. Io sono sempre stato d'accordo col VAR. Ho sempre detto che il VAR è uno strumento importante, va solo capito dove va usato. Il VAR è un aiuto importante per gli arbitri".