Juventus, Allegri: "Bene in difesa, Ronaldo di un'altra categoria"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League contro l'Ajax: "Rugani ha fatto una bella partita, ma ero sereno. È uno dei migliori difensori, deve migliorare in costruzione ma stasera ha preso coraggio. I quattro di difesa hanno fatto molto bene, anche Cancelo ha fatto una buona partita in fase difensiva".

L'Ajax si è dimostrata una squadra temibile. "È una squadra che ha delle qualità importanti, che porta molti uomini sopra la linea e palleggia nello stretto. Bisognava sfruttare meglio alcune situazioni nonostante il pressing sulla seconda palla".

Siete entrati un po' distratti nel secondo tempo? "No distratti no, loro hanno preso fiducia e forza dopo il gol segnato. Poi la squadra si è compattata e ha avuto situazioni favorevoli. Poi ho messo i tecnici per riprendere il pallone in mano e uscire dalla pressione".

Bentancur? "Rodrigo deve migliorare di più negli inserimenti, un centrocampista deve farsi trovare in area. Anche sabato con il Milan è rimasto fermo, se corre verso la porta può prendere la palla. Stasera ha fatto un'ottima partita, con Pjanic sempre sotto pressione. Si poteva far meglio nello sviluppo di gioco, abbiamo iniziato anche bene. In quelle situazioni lì loro non difendono. Su questo bisognava essere molto bravi".

Pjanic ha perso molti palloni. "Bisognava essere più bravi avanti. Loro portavamo molti uomini in costruzione. Siamo stati bravi nelle traiettorie a chiudere".

Come mai la tanta libertà a De Jong nel giocare? "È stata data dalla partita, loro di solito giocano con lui nella loro parte sinistra. Era la fonte di gioco loro, bisognava chiuderlo. Bisognava giocare la palla tra i due mediani e spostarla. Un conto i falli a palla coperta e a palla scoperta".

Douglas Costa? "In quell'azione doveva lasciare la gamba lì. Le vittorie passano anche attraverso queste cose. Tutti puliti non si gioca a calcio. Sono comunque d'accordo su quello che ha detto Capello ieri sera. In Italia si passa troppo indietro al portiere. A volte tocca il pallone più il portiere che il centrocampista. C'è questa moda, bisognerebbe cambiare. Non io che comunque sono abbastanza anziano".

Vuol dire che vuole cambiare aria rispetto la serie A? "No, assolutamente. Ma un allenatore serio non può durare in eterno".

Ronaldo puoi godertelo ancora un po'. "Ronaldo ha dimostrato di essere un giocatore di un'altra categoria".