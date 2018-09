Juventus, Allegri: "Bernardeschi ha capito come si fa a stare in una big"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è stato intervistato da JTV dopo la vittoria per 2-0 contro il Frosinone. Queste le sue parole, riportate da TuttoJuve: "Era importante prendere i tre punti contro una squadra che veniva da una sconfitta pesante in casa con la Sampdoria. Se non la sblocchi subito, poi diventa difficile. I ragazzi, soprattutto nel secondo tempo, hanno avuto la pazienza di portare la palla, ancora di più, con più lucidità, e con più velocità vicino all'area, poi è normale che alla fine, batti e ribatti, salti fuori la soluzione giusta".

Una sua valutazione sulla prestazione di Ronaldo...

"È un giocatore che indipendentemente dalla prestazione che può fare, è sempre dentro la partita, perché altrimenti un gol del genere non l'avrebbe fatto".

Che salto di qualità ha fatto Bernardeschi?

"Mentalmente è cresciuto molto, ha capito come si fa a stare in una grande squadra. Ha un obiettivo importante, quello di migliorarsi tutti i giorni, e questo fa sì che sia in una buona condizione".