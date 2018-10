Juventus, Allegri: "Bernardeschi poteva far meglio in alcune situazioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri commenta alla Rete Svizzera Italiana il successo contro lo Young Boys: "Li abbiamo affrontati con rispetto, perché era una partita di Champions. Dovevamo vincere, la partita si è messa subito in discesa. Siamo diversi rispetto alla squadra che ho allenato l'anno scorso, perché c'è dentro Emre Can, Cancelo, Cristiano Ronaldo, Spinazzola che sta rientrando. Ogni anno è una stagione diversa dove bisogna migliorare e sfruttare le caratteristiche dei calciatori che hai a disposizione. Bernardeschi? Stasera ha fatto una bella partita, poteva far meglio in alcune situazioni".