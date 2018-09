Juventus, Allegri: "Bisogna continuare a vincere, CR7 ha fatto bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sfida vinta contro il Parma, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di JTV: "E' stata una buona gara, sapevamo della difficoltà in questo campo, perchè ci sono dei campi dove le grandi squadre fanno fatica. Per la Juventus, Parma è uno di questi. nelle ultime cinque partite avevamo vinto solo una volta e stasera i ragazzi sono stati bravi nel primo tempo in certi momenti, poi abbiamo fatto bene il secondo tempo. Nel secondo tempo potevamo chiudere meglio la partita, nel primo tempo bisognava fare meglio nella fase in cui loro ci ripartivano - riporta TuttoJuve.com -. Cristiano Ronaldo? Ha fatto una buona partita, capita, io sono anche fatalista, che ci siano momenti in cui la palla non vuole entrare, che arrivi un centimetro dopo o un centimetro prima, ma ha fatto una buona partita. Poi in Italia non è semplice segnare, non diciamo che il campionato è migliore degli altri, però sicuramente ci sono più accorgimenti e gli allenatori che sono tutti molto bravi ti danno pochi vantaggi. Lo step nel gioco che vorrei vedere tra Sassuolo e Valencia? Non è questione di step nel gioco, bisogna continuare a vincere. La squadra stasera a tratti ha fatto delle buone trame di gioco, è normale che c'è bisogno di tutti e bisogna creare i presupposti per vincere non solo quando abbiamo la palla ma anche quando difendiamo".