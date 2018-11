Juventus, Allegri: "Bonucci questa sera doveva restare fuori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto al termine del match vinto contro il Milan (0-2 il risultato finale). Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

La Juventus ha giocato la miglior partita della stagione?

"Siamo rientrati bene dopo la sconfitta contro il Manchester. Oggi abbiamo aggredito la partita, era l'unico modo per mettere da parte quello che era successo in Champions League. Abbiamo concesso quel rigore su contropiede, bisognava coprire Alex Sandro e Matuidi che si erano spinti oltre. Poi è stato bravo Szczesny a neutralizzare il rigore. Siamo stati bravi a gestire tutta la partita".

Non avete lasciato nulla in questo campionato.

"In questo momento abbiamo fatto delle buone vittorie, perdere con il Manchester United è stato un fatto positivo. Quella è stata una sconfitta indolore. Questo è stato un passaggio importante, per mettere a -9 l'Inter e tornare a + 6 sul Napoli. Stanno facendo un campionato straordinario".

Ci spieghi la scelta dell'esclusione di Bonucci?

"Lo sapeva già da ieri, lo avevo già avvisato. Doveva riposare, ha fatto molte partite. È successo contro il Milan, poi è andato comunque sotto la curva e si è preso un po' di insulti. Oggi doveva rimanere fuori".

Quest'anno avete meno cura del dettaglio in campionato?

"Perdere con il Manchester ci ha fatto bene. Oggi era importante vincere e non prendere gol. Non è che giochiamo meglio in Champions. In Italia ci sono più attenzioni, in Europa le due squadre giocano sempre per vincere. Noi nel primo tempo abbiamo abbassato troppo i ritmi, secondo me dobbiamo tirare più da fuori per mettere sotto pressione gli avversari. A volte andiamo in area con la palla e rischiamo le ripartenze. Facendo così diventi troppo "bellino" e non va bene. Oggi i ragazzi sono stati bravi. Questa sera la squadra ha difeso in modo cattivo. È un altro passo in avanti che dobbiamo fare".

Come interpretano le indicazioni i tre lì davanti?

"Quando giochiamo con Mandzukic, Ronaldo e Dybala c'è meno ordine, ma questo toglie i punti di riferimento agli avversari. Nel primo tempo si dovevano distribuirsi meglio. Oggi abbiamo lasciato troppo spazio al centro. Nel secondo tempo è stato fatto e si è visto".

Questi movimenti li fanno da soli?

"Oggi sapevamo di poter attaccare meglio sulle corsie esterne, come dalla parte di Abate. Ha fatto fatica e Alex Sandro ha trovato un bel cross. Noi abbiamo giocatori più bravi ad attaccare il secondo palo e non il primo. Dobbiamo migliorare nell'attacco alla porta, ma si devono sfruttare le qualità della squadra".

Oggi avete avuto in mano il comando del gioco.

"Questo è vero, ma in quei momenti lì se abbassi il ritmo della velocità del passaggio ti addormenti. Rischi di prendere le ripartenze, a campo aperto sono le situazioni in cui rischiamo".

Come giudica la prestazione di Ronaldo?

"Io credo che dobbiamo migliorare con i tiri da fuori. Ronaldo è un centravanti atipico. L'anno scorso su 24 gol in Liga ne ha fatti tanti tirando da dentro l'area. È la dimostrazione che questi sono numeri da centravanti vero".