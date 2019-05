© foto di Imago/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione Calcio&Mercato, è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il pareggio contro il Torino: “Anche nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo preso un gol da polli. Poi nella ripresa abbiamo giocato nella metà campo del Torino. C’è da fare i complimenti ai ragazzi, ora con la Roma ci sarà un’altra bella partita di calcio e proveremo a vincere. Cristiano Ronaldo? Ha ancora tre partite per vincere la classifica cannonieri, dovremo essere bravi a metterlo in condizione di segnare. Per ora abbiamo fatto due pareggi, quindi non abbiamo scontentato nessuno”.