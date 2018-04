Juventus, Allegri: "Ci siamo addormentati, ma bravi a riprenderla"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sulla Juventus: “Stasera i ragazzi hanno fatto una bella prestazione contro una grande Inter, che ha pressato anche in dieci. Noi ci siamo addormentati, siamo stati bravi a riprenderla. Dobbiamo vincere tutte e quattro le gare per poter vincere lo Scudetto. Bisognava palleggiare come abbiamo fatto e accelerare in un certo momento, invece abbiamo concesso troppo. L’espulsione? Mi ero allontanato dall’area tecnica per dire ai miei di tornare a giocare, visto che stavano ancora festeggiando e contro il Real Madrid e il Napoli abbiamo patito proprio nel finale. I ragazzi sono stati bravissimi, sapevamo dell’importanza della partita. Nel calcio non si può sempre vincere così come non si può sempre perdere, il campionato è lungo, con 88 punti negli altri Paesi avremmo già vinto, per cui dobbiamo fare un plauso al Napoli che sta facendo delle cose straordinarie”.

Cuadrado? “Doveva giocare anche domenica scorsa, l’unica cosa è che ha poca lettura nei cambi di gioco. È stato un giocatore importante, poteva esserlo anche Lichtsteiner soprattutto con l’Inter in 10. Bonucci? Stasera la squadra ha preso gol su palla inattiva, è il quarto gol nelle ultime sei, e poi ha subito un autogol. La difesa si è comportata molto bene”.

Lei si sente apprezzato dai tifosi della Juventus? “C’è rispetto reciproco, è normale che se manca il risultato viene imputato l’allenatore. Io spero che i ragazzi mi regalino questo quarto scudetto alla Juventus e poi la Coppa Italia, poi io posso rimanere più o meno simpatico. Pjanic espulso? Credo che l’arbitro abbia diretto bene, gli arbitri stanno migliorando, lasciano giocare di più e questo ne va dello spettacolo. Giocare a San Siro con questo pubblico è fantastico, ha vinto il calcio oggi”.

Calendario complicato? “È vero, intanto una ce la siamo tolta. Dobbiamo fare un passettino alla volta. Dybala? È un giocatore importante, stasera è entrato e ha fatto bene. Quando hai un parco attaccanti così devi metterti sempre in discussione. Anche Ronaldo si rimette in discussione sempre, eppure ha vinto cinque Palloni d’Oro. Il Livorno? Sono molto contento, è stata una giornata intensa”.