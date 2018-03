Juventus, Allegri: "Complimenti a noi. Real in Champions? Spero di no"

Le sue parole a Premium Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria con l'Udinese: "Non abbiamo fatto ancora niente, la stagione finisce a maggio. Mercoledì abbiamo superato il turno in Champions, oggi abbiamo battuto l'Udinese e ora pensiamo all'Atalanta. Oggi abbiamo sofferto un po' all'inizio, ma poi possiamo solo fare i complimenti alla squadra che ha giocato bene

Dybala si è sbloccato. "Sta crescendo, ha fatto bene. I due gol di Roma e Londra hanno dato una bella spinta mentale. Anche Higuain sta facendo bene, anche se oggi ha sbagliato il rigore, ha dato la palla a Dybala per il 2-0. Mercoledì c'è un'altra partita da vincere, perché il Napoli è lì e bisogna pensare all'Atalanta".

Sui rigori di Higuain: "Ne hanno sbagliati due a testa lui e Dybala. Adesso non ne sbaglieranno più. Ho detto a Paulo di tirarlo, ma va bene così, Higuain più ha continuato a giocare".

Ti fa più piacere giocare prima o dopo rispetto al Napoli? "Oggi giocare alle 15 mi ha fatto piacere, così oggi si cena con calma. Stasera guarderò la partita sperando che il Napoli non faccia risultato, è normale che sia così, visto che siamo in lotta con loro".

Prenderebbe volentieri il Real Madrid? "Assolutamente no. Il Real Madrid è la candidata numero uno a vincere la Champions League, visto che in campionato sono arretrati. In Champions poi sanno gestire al meglio le gare".

Sta migliorando nell'inglese. E' per il futuro? "No, non sto neanche studiando".

Sulle due fasi: "La forza di questa squadra è quella di rimanere compatta e di capire che la fase difensiva è collegata a quella offensiva e viceversa. Quando c'è disponibilità di tutti, lo facciamo meglio. Dobbiamo migliorare sicuramente nel palleggio".

Su Cuadrado: "Sì, dovrà visitarsi e vedremo come sta rispondendo al recupero. Se ci sarà bene, altrimenti faremo senza di lui".