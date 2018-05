Juventus, Allegri: "Con questa società è più facile arrivare agli obiettivi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la conquista della Coppa Italia. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole: "E stata una bella serata, i ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice contro un buon Milan che ha fatto una buona partita. Poi noi nel secondo tempo abbiamo fatto veramente una grande partita, sono contento perché hanno regalato una serata a se stessi, perché i ragazzi se lo meritano, e ai tifosi, alla società, a tutto lo staff, a tutti quelli che gravitano attorno alla Juventus".

Lei è sempre molto umile, ma i complimenti se li deve prendere veramente. E' l'autore di una cosa che non ha mai fatto nessuno.

"Sono molto contento, perchè poi da bambino ero juventino, però c'è ancora da andare avanti, c'è ancora da fare, finchè c'è una società importante dietro come la Juventus e le persone che lavorano dentro, è più facile arrivare agli obiettivi, con un gruppo di giocatori che oltre ad essere dei giocatori sono dei grandi uomini, è più facile anche allenare".

Come nasce l'ingresso di Mandzukic per Higuain e la pareparazione di questa gara?

"Avevo già deciso sabato dopo la partita col Bologna di far giocare Mandzukic se stava bene, perchè Higuain poteva diventare un cambio devastante se la partita fosse andata ai supplementari. Quindi c'erano due partite da giocare, una da 90 e l'altra da 120, fortunatamente non c'è stato bisogno però ricordiamoci che Higuain ha dato la zampata sul campionato".

Grazie per tutto quello che ci sta dando.

"Io sono molto felice di quello che i ragazzi ci stanno regalando, stanno regalando a tutti. Ora bisogna pensare a chiudere il campionato".