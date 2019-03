Juventus, Allegri: "Contro l'Atletico bisognerà restare lucidi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Napoli: “È stata una partita che è andata in discesa dopo l’espulsione di Meret e il 2-0, poi nella ripresa è cambiata. In dieci contro dieci ci siamo disuniti e abbiamo fatto solo difesa. Il Napoli ci ha creduto, qui a Napoli le gare non sono mai finite. Poi dopo il rigore la partita è andata via tranquilla. Che è successo nel finale? C’è stato un fallo di Koulibaly che poteva essere sanzionato, ma niente di che. Dopo il rigore abbiamo sgonfiato un po’ il pallone, ma dobbiamo essere più spensierati. L’Atletico Madrid? Stasera era importante rimanere dentro la partita e rimanere lucidi, cosa che servirà anche contro l’Atletico. Possibile che non riusciamo a far gol per 60’, ma avremmo comunque l’ultima mezzora per segnare. Difesa distratta? No, non è distratta. Abbiamo subito gol sulla prima palla dove ci siamo fatti trovare impreparati, dobbiamo sistemare un po’ di cose per farci trovare bene con l’Atletico, ma cerchiamo di battere l’Udinese perché serve la matematica per lo Scudetto. Dopo l’espulsione di Pjanic abbiamo perso un po’ di ordine, non riuscivamo più a cucire il gioco”.