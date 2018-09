Juventus, Allegri: "CR7? Ci sono momenti così. Dybala bene oggi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto dopo Parma-Juventus il tecnico bianconero Massimiliano Allegri: “Gara simile al primo tempo con il Chievo? Sono d’accordo, sulla prima palla uscita sbagliavamo perché forzavamo la giocata e loro ripartivano. Il Parma ha giocatori tecnici e veloci davanti, bisogna stare attenti. Dybala? Ho scelto questa formazione e poi tra l’altro Paulo ha fatto bene quando è entrato, non ha sbagliato niente. Sta tornando in condizioni buone, è arrivato all’ultimo. Stasera però è arrivato bene in campo dal punto di vista mentale. La squadra voleva questa vittoria, sapevamo che era importante chiudere questo ciclo di tre partite con 9 punti. Dybala senza rinunciare a un centrocampista? Si può, basta mettere tre a metà campo. Quando siamo tutti in condizione si potrà fare. Paulo è molto bravo ad accordare i due settori di campo, fa quasi la mezzala per poi andare dentro a chiudere l’azione”.

Su CR7. “Ci sono momenti, vanno presi così. Dopo la sosta ricomincerà a segnare. Dybala soffre in panchina come tutti, l’importante è che faccia bene quando va in campo. Ho una squadra di riserve all’altezza dei titolari, ma bisogna fare delle scelte. Bisogna arrivare a marzo dentro gli obiettivi e cercare di portali a casa tutti”.

Sui terzini. “Un terzino con qualità offensive può essere De Sciglio, poi se i terzini fanno le ali 2-3 centrocampisti bisogna averli. Bisogna migliorare la qualità del palleggio perché si può prendere gol in ripartenza su palla inattiva. Quando giochi così e non hai la pazienza di fare le marcature preventive è normale che puoi prendere qualche ripartenza. Loro sono molto bravi, bisognava arrivare al punto di essere bravi con i difensori a marcare l’uomo. Allenandosi nell’uno contro uno sicuramente le cose miglioreranno".

E' corretto dire che la prima preoccupazione è inserire Ronaldo nei vostri meccanismi per cui viene privilegiato Mandzukic? "Cristiano si è inserito bene. Sorrentino ha fatto sei interventi super, con la Lazio c'è stato il gol di Mandzukic, oggi è uscita per poco... E' il numero uno al mondo, vuole il gol a tutti i costi, è un bene ma deve essere sereno che segnerà a raffica. Ora lo triplicano, libera gli altri. Conoscerà meglio gli altri, a volte abbiamo ritardato nel servirlo. Paulo gli ha dato palloni giusti, bisogna coprire bene il campo senza palla".

Quanto arriverebbe la vostra squadra in panchina stasera? "Sicuramente può lottare per le prime quattro posizioni".