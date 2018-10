Juventus, Allegri: "CR7? Per vincere ci vogliono i grandi campioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri ha risposto alle domande di JTV. Ecco quanto trascritto da Tuttojuve.com:

In qualche modo siete riusciti a sistemarla e a portare a casa l'ennesima vittoria...

"Il campionato e la Champions sono due competizioni completamente diverse. Il campionato è una corsa regolare, a tappe, la Champions è una roba diversa, dove affronti squadre che giocano per vincere. In campionato invece c'è la tattica, ci sono le squadre che ti giocano addosso, poi la squadra ha giocato 13 partite: 10 in campionato e 3 di Champions; abbiamo vinto 12 volte, abbiamo fatto un pareggio domenica su una palla che stava uscendo e non uscendo, può capitare di fare degli spezzoni di partita dove giochi meno bene, contro un avversario che ha preparato bene la partita, l'Empoli è una squadra che ti allunga e ti spacca la squadra se non giochi bene".

C'è stata la sua mano, i suoi cambi, lo spostamento tra Bentancur e Pjanic che ha dato maggiore equilibrio. Cosa ha cercato di comunicare e cosa poi ha fatto?

"Già nel primo tempo li avevo invertiti ma non hanno capito molto bene, doveva giocare Bentancur davanti alla difesa perchè era quello che per caratteristiche fisiche poteva rincorrere le ripartenze nel contropiede avversario. Pjanic era un po' in difficoltà in quel momento, poi mi serviva uno tecnico, di precisione, vicino all'area".

Cosa ha pensato quando la sassata di Cristiano è andata sotto l'incrocio?

"Che per vincere le partite ci vogliono i grandi giocatori e soprattutto quando c'è da risolvere partite come quella di stasera".

Come si è mosso con Dybala davanti?

"Hanno fatto bene, poi c'è stato un momento in cui ha fatto il centravanti come lui riesce a fare bene e la squadra ha lavorato anche meglio, con pazienza, nell'allargare il gioco e facendo molti cross".

Le condizioni di Chiellini?

"Innanzitutto c'è da fare i complimenti a Daniele che era da tanto che non giocava e si è trovato quasi impreparato cinque minuti prima della partita. Per quanto riguarda Giorgio, non era sicuro, non si sentiva tanto bene e ho preferito tenerlo fermo".

La prima stagionale di De Sciglio?

"Ha fatto bene, soprattutto nel secondo tempo"