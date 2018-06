Juventus, Allegri dice no al Real Madrid: sogna un ciclo alla Ferguson

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha detto no al Real Madrid pur di proseguire la propria avventura in bianconero. I Blancos si sono mossi direttamente tramite il presidente Florentino Perez che ha chiamato Adriano Galliani, vecchio amico dell'allenatore juventino che però ha subito fatto intendere, nonostante si senta gratificato dalla proposta, di non voler lasciare la Serie A per la Liga. Neanche per la squadra più titolata al mondo. Gli affetti e le ambizioni lo tengono legato al progetto della Juventus, dove pensa di poter ancora vincere e dove sogna un ciclo alla Ferguson, magari con un futuro in Nazionale una volta concluso il ciclo Mancini.