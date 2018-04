Juventus, Allegri: "Dobbiamo vincerle tutte, poca brillantezza"

Ha parlato così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel finale contro l'Inter. "C'è da fare i complimenti a tutti i calciatori, soprattutto al pubblico davanti a due squadre che hanno battagliato fino alla fine. Il fatto di aver vinto a Milano con l'Inter è una cosa importante per noi, dobbiamo vincerle tutte e quattro per arrivare allo Scudetto. Meglio nel primo tempo, poi nel finale loro sono calati fisicamente e siamo stati bravi a portare a casa questa vittoria. Era decisiva perchè in caso di mancata vittoria il Napoli poteva superarci, nel calcio poi nelle ultime partite non si sa mai. E' sempre difficile vincere le ultime partite, ad un certo punto noi abbiamo cominciato a non giocare. Cuadrado? Volevo metterlo terzino già con il Napoli, ha sbagliato un pò di diagonali ma ha fatto bene in fase offensiva".

Non è lecito pensare che la Juventus uno si possa aspettare che la partita la voglia chiuderla dopo il vantaggio iniziale?

"Si doveva fare qualcosa in più, abbiamo gestito e quando cominciamo a gestire diventa un casino. I ragazzi stavolta sono stati bravi a ribaltarla".

Due mesi al cardiopalma, è un campionato che va a terminare più sulle giocate che sul gioco. Nelle difficoltà la Juventus può giocare meglio?

"Credo che in questo momento la brillantezza manchi un pò, bastava mettere un palla addosso a Mandzukic per renderci pericolosi. Ad un certo punto dobbiamo cambiar marcia come abbiamo fatto bene all'inizio. Domenica scorsa è stata una delle partite più brutte del campionato, non solo da parte nostra ma anche per il Napoli. Nel calcio può succedere di tutto. Il calcio è diventato troppa teoria, i giocatori devono lavorare sulla tecnica individuale. Non si parla ormai di gesti tecnici ma soltanto e solo di tattica".