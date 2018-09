Juventus, Allegri: "Domani segna Cristiano Ronaldo. Merita premio FIFA"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro il Sassuolo. Queste alcune battute su Cristiano Ronaldo: "Cristiano ha lavorato bene e penso che domani si sbloccherà. Non mi aspetto né più né meno di quello che ha fatto le prime tre partite. Domani credo che si sbloccherà e farà gol. A chi assegnerei il Fifa World Player of the year tra Salah, Modric e Ronaldo? Lo darei a Ronaldo. Per quello che ha fatto l'anno scorso. Senza togliere nulla a Modric, credo che il premio lo meriti CR7".