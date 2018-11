Juventus, Allegri: "Dybala fondamentale. C'è alchimia in attacco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia in vista della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche di Paulo Dybala e del tridente dei bianconeri: "Quando si trova l'alchimia, tutto va per il meglio. Martedì ha fatto bene anche Dybala, che raccorda centrocampo e attacco, e ci fa uscire da situazioni difficili con la sua tecnica. Dybala, Ronaldo e Mandzukic non danno punti di riferimento. Per le sue caratteristiche, Dybala deve fare il tuttocampista. E' una giocatore fondamentale per il gioco della squadra".