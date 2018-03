Juventus, Allegri: "Dybala? Meno male che non l'ho sostituito..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria in extremis sulla Lazio: “Se ci credevo quando sono stati segnalati tre minuti di recupero? Avevamo palla, poteva succedere qualcosa. Sicuramente sapevamo che potevamo portarla a casa anche nei minuti finali. Dybala? Era la prima partita che faceva dopo tanto tempo, il calcio è questo. All’andata abbiamo lasciato punti con la Lazio, oggi li abbiamo recuperati. Lo volevo sostituire, pensavo non ce la facesse, meno male che non l’ho fatto”.