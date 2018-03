Juventus, Allegri: "Dybala? Spero Simeone abbia offerto il pranzo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato le voci che vorrebbero Dybala vicino all'Atletico Madrid nella conferenza stampa prepartita con il Milan. "Spero che Simeone gli abbia offerto il pranzo... Può capitare, in questo momento l'unica cosa importante è che faccia un grande finale di stagione. Perché vale tanto per la Juve ma pure per lui. Credo che alla fine andrà al Mondiale".