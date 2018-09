Juventus, Allegri: "Emre Can è pronto. E presto giocherà anche Perin"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro il Sassuolo. Queste alcune battute sulla possibile formazione: "Domani gioca Szczesny anche se Perin si allena bene ed è pronto. Presto giocherà. Chiellini è il più indiziato in difesa ad avere turno di riposo. Mandzukic invece giocherà. Domani dovrebbe essere la prima partita da titolare di Emre Can. Pjanic difficilmente ci sarà; devo ancora decidere per Khedira. Emre Can viene da un calcio diverso. E' normale che ci vada un periodo di adattamento, soprattutto dopo un periodo lungo di inattività. Se non gioca Alex Sandro, partirà uno tra De Sciglio e Cancelo. Bentancur ed Emre Can possono sostituire Pjanic ma con caratteristiche diverse".