Juventus, Allegri: "Era una partita trappola. Napoli? Prima il Bologna"

Ai microfoni di Radio Rai dopo Frosinone-Juventus 0-2 è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri: “Sono stati molto bravi i ragazzi a portare con pazienza la palla vicino all’area. È stato merito loro l’aver portato a casa questa vittoria, era importante vincere perché queste sono le partite trappola. Mercoledì abbiamo il Bologna che verrà a giocarsi la partita dopo il risultato di oggi contro la Roma, poi ci prepareremo per sabato con il Napoli che anche quest’anno è la nostra antagonista. Ma su questo non avevo nessun dubbio. Le difficoltà? Nel secondo tempo Cuadrado, Cancelo e Alex Sandro hanno dato più ampiezza e i loro centrocampisti hanno fatto più fatica. Abbiamo avuto tante occasioni. CR7? È un giocatore fuori categoria a livello mentale, è sempre rabbioso anche in una prestazione non bellissima., È sempre mentalmente dentro la partita e appena ha una palla la butta dentro. Bernardeschi? È cresciuto molto, è importante per noi. Anche Rugani ha fatto una buona prestazione, abbiamo diversi giocatori italiani buoni”.