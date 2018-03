Juventus, Allegri: "Eravamo poco lucidi, dobbiamo accettare lo 0-0"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Spal: "Nel calcio bisogna saper accettare queste serata dopo la grande striscia di risultati, noi abbiamo perso dei giocatori che davanti potevano fare rifiatare qualcuno. Avevamo poche energie mentali come dimostrato nell'ultimo calcio d'angolo, faccio i complimenti alla Spal che non ci ha permesso di giocare. Potevamo pareggiare a Roma con la Lazio e vincere questa, cambia poco. Loro hanno fatto la partita che dovevano fare, noi siamo stati poco lucidi. In alcune circostanze siamo stati troppo frettolosi nel chiudere l'azione. Chiellini? Ha dolore al flessore, fortunatamente c'è la sosta. Sono mancate le energie, abbiamo giocato tre partite in sei giorni. Questa partita era a rischio ma la cosa positiva è che ancora una volta non abbiamo subito gol".

La Champions League può togliere altre energie?

"La Champions non ci toglie nulla, sono serate a parte. Adesso c'è la sosta per recuperare energie per lottare su tutti e due fronti. Abbiamo ancora molte partite da giocare, è normale che questa era una partita che dovevi vincere. Il Napoli domani avrà una bella pressione addosso con l'obbligo di vincere".