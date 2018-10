Juventus, Allegri: "Eravamo stanchi. Ronaldo? Un gol da imitare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto a Sky Sport per parlare della vittoria in casa dell'Empoli:

Il primo tempo è a causa della stanchezza?

"Parliamo di una squadra che ha giocato tantissime partite. Abbiamo iniziato bene, con un approccio giusto. Dopo i primi dieci minuti abbiamo diminuito la velocità di passaggio e preso qualche contropiede. Loro sono una squadra difficile, in molti corrono verso la porta. Nell'unico tiro in porta che abbiamo subito, abbiamo preso gol. Nel secondo tempo la squadra ha fatto bene, ha meritato la vittoria. Bisognerà fare i complimenti all'Empoli per come sta in campo".

Nel finale era arrabbiato per la gestione?

"Nella gestione della palla i ragazzi sono stati bravi, ogni tanto si può sbagliare. Ad un certo punto manca la lucidità, c'è la stanchezza. Noi venivamo da fatiche che poi abbiamo smaltito con più difficoltà".

Come sta Chiellini?

"Non si sentiva sereno, non stava bene. Rugani ha fatto una bella partita, vuol dire che ho cinque difensori importanti".

Bentancur lo vedi play o mezzala?

"Abbiamo sofferto specie con Pjanic che ha campo aperto fa fatica. Bentancur sta imparando a giocare anche davanti la difesa".

Dybala ha fatto un'ottima prova. Hai pensato al passaggio 4-2-3-1 con Cuadrado?

"No, volevo metterlo per De Sciglio, portando superiorità a destra. Siamo andati avanti e ho cambiato. Paulo ha fatto un'ottima partita, specie nel secondo tempo. Si esalta negli spazi, questi sono i vantaggi".

Quanto è pesata l'assenza di Cancelo?

"Veniamo da una serie di partite, Cancelo ha giocato molto, ho messo De Sciglio e Bernardeschi per dare sostanza. Ci sono partite belle e alcune da vincere, oggi bisognava vincere".

Un commento sul secondo gol di Ronaldo?

"È un gesto tecnico da imitare, senza spiegazioni e da far rivedere ai bambini. Bisogna allenare e non fare teoria con i giovani. Mi piange il cuore vedere bambini che non si divertono quando vanno ad allenarsi".