Juventus, Allegri esulta: "Il gol di Bonucci? Una bella serata"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il successo sul Milan: “C’è da fare i compimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, il Milan era in un’ottima condizione, bisognava fare una partita giusta e seria e i ragazzi l’hanno fatta. Ho una rosa a disposizione con calciatori di caratteristiche diverse che mi permettono di poter avere delle soluzioni nel corso della gara. Avevo immaginato la gara sperando di andare in vantaggio e ci siamo andati. Non ci siamo difesi in modo giusto, abbiamo dato poca ampiezza. Poi quando ho fatto i cambi avevo bisogno di tecnica”.

Il gol di Bonucci? “Ho pensato che poteva essere una buona serata per Bonucci, per fortuna è arrivata la vittoria della Juventus. Sicuramente Leo va sempre ricordato per quello che ha fatto qui”.

I fischi a Khedira? “Non so, questi ragazzi c’è solo da applaudirli. Sono 7 anni che fanno cose straordinarie, abbiamo giocato 234 partite, ci può stare qualche momento più opaco. Questa squadra centra gli obiettivi”.

Il Milan di Gattuso? “Rino sta facendo un grande lavoro, ha una squadra che ti crea problemi e per questo abbiamo fatto una partita del genere. Il gol è venuto da una bella verticalizzazione, Dybala e Khedira hanno lavorato ai fianchi di Biglia, dovevamo fare quel tipo di gara per cercare l’ampiezza. A volte abbiamo sbagliato qualcosa, ma la gara è andata come doveva andare”.

A un certo punto il Milan sembrava aver in mano la gara. Ti aspettavi un loro calo? "La cosa è semplice. O mettevo subito Douglas Costa e Cuadrado o a gara in corso, con ritmi più bassi e maggior brillantezza loro. Douglas ha fatto bene, Khedira a sinistra si è svegliato e Bentancur è entrato bene".

Hai rispettato troppo il Milan? Non è che questo atteggiamento è pericoloso? "No, ma non deve passare il messaggio di essere attendisti. I tre dietro oggi fornivano le coperture preventive con i terzini alti. La gara è stata equilibrata nel primo tempo e forzata nella ripresa. Cuadrado ha giocato mezzora, Douglas Costa tornava dalla Nazionale e Higuain era un po' mogio dopo il 6-1...".

Chi gioca martedì per Pjanic? "O Marchisio o Bentancur".

Tu dividi i 90 minuti per 14, hai un concetto diverso delle sostituzioni? "C'è un piano iniziale. A volte vanno bene, a volte vanno male e non vinciamo. E' da sempre così, anche al Milan con Cassano, Pato e Boateng era così. L'anno dopo lo Scudetto non avevo cambi ed ero impiccato".

Hai specialisti a gara in corso... "No, dipende dalle caratteristiche. Chi fa casino organizzato mette gli altri in difficoltà".