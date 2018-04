Juventus, Allegri: "Fallo Benatia come quello su Cuadrado all'andata"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo l'eliminazione dalla Champions League per il rigore finale di Cristiano Ronaldo, è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Non mi va di giudicare questo episodio finale, sono molto dispiaciuto per quello che ha fatto la squadra. Abbiamo fatto bene. E' un episodio al rovescio rispetto a quello su Cuadrado nel finale a Torino. Sapevo che quell'episodio avrebbe cambiato la qualificazione. Meritavamo almeno i supplementari. Avevamo ancora due cambi che sarebbero stati importanti".

Cosa resta? "Ora c'è il campionato e va portato in fondo, bisogna essere più forti di queste cose perché ci fortificano. Resta il fatto di aver fatto una grande partita, come per 60' a Torino, dove il risultato ha ingannato. Dispiace uscire così, ma ora dobbiamo essere ancora più bravi a toglierci di dosso quest'episodio e ripartire".

Qual è il modulo migliore? "Senza Dybala abbiamo trovato benefici così, con lui invece bisogna giocare con i quattro d'attacco. Ora abbiamo un finale di stagione in cui c'è bisogno di tecnica".

Cosa hai detto a Sergio Ramos? "Mi ha detto che era rigore. Io gli ho detto che era rigore anche quello dell'andata su Cuadrado. Ha capito, ma ha fatto finta di nulla".