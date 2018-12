© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria con la Roma: "Non è semplice vincere, la Roma aveva voglia di fare una bella partita. Nella ripresa hanno fatto meglio del primo, anche se abbiamo concesso poco. La squadra ha fatto un ottima partita. I ragazzi sono stati bravi a difendere nel modo giusto, potevamo concretizzare meglio qualche contropiede. Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato, dobbiamo continuare a fare punti. Andiamo a Bergamo, contro un'Atalanta che in casa non fa sconti: sarà dura. L'Atletico Madrid? È una bella squadra, per arrivare in fondo vanno affrontate tutte le più forti. Mandzukic è un generoso, sia sotto l'aspetto fisico che quello tecnico. Sono contento di averlo a disposizione".