Juventus, Allegri: "Gara straordinaria, ora l'aritmetica dello scudetto"

La Juventus batte il Milan 4-0 e si aggiudica la Coppa Italia. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha così parlato ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo vinto il primo trofeo. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria meritando la vittoria, senza nulla togliere al Milan che ha fatto un buon primo tempo. Avevo detto ai ragazzi di regalarsi questa serata per loro dopo che hanno dato tanto a tifosi, società e staff. E' una vittoria per loro e dimostrazione che se giocano seriamente è dura per tutti".

Vi siete accesi improvvisamente.

"Ci vuole molta calma quando si giocano le partite. Dopo abbiamo trovato più spazi e poi la qualità tecnica viene fuori".

La schiuma da barba in testa?

"E' stato Cuadrado, ora andiamoci a prendere la matematica dello scudetto".