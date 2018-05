Juventus, Allegri: "Giocare bene o male è relativo, il calcio non è teoria"

Le sue parole

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto a Sky Sport: “Ho una squadra importante con giocatori bravi e che fanno una cosa fondamentale, riescono a passarsi la palla tra di loro. Una società che ha sostenuto me e i ragazzi nei momenti difficili. Abbiamo passato momenti difficili come all’andata a Napoli, dopo il Napoli in casa siamo rimasti sereni. C’è da fare i complimenti al Napoli, 88 punti, una stagione straordinaria ma l’importante era arrivare qui.

Minuti finali di Inter-Juventus? Ho una squadra di giocatori che hanno cuore, nel calcio se non hai cuore non vinci. In quel momento lì serve fortuna ma te la devi anche andare a cercare e nel calcio, che è cambiato dal 1992 quando hanno tolto il passaggio indietro al portiere, gli ultimi 10 minuti sono altre partite. Prima non si giocava più a calcio, ora o hai palla e la gestisci o devi difendere bene contro una squadra che attacca. In quel momento i ragazzi sono stati molto bravi perché sono riusciti a portare la palla nell’area dell’Inter che aveva fatto 20 minuti straordinari e rimanendo in 10. Nel calcio le cose possono cambiare in un minuto.

Bentancur? Ha iniziato bene. Devo ringraziare il gruppo che da quando sono arrivato mi ha accompagnato in queste vittorie, sono contento perché sabato faranno passerella davanti ai tifosi. Vincere 7 scudetti credo sia una cosa molto difficile, da quel gruppo mancano anche giocatori andati via o che hanno smesso. Il mio lavoro decisivo? Tutti gli anni sono diversi, l’anno scorso ho messo dentro giocatori con la tecnica che avevo a disposizione, rischiavamo di perdere il campionato. Li ho responsabilizzati., siamo arrivati in finale di Champions e abbiamo vinto campionato e Coppa Italia. Quest’anno ho capito che non si poteva più giocare in quel modo lì e mettere qualcuno in discussione, quando non lo sei cominci a fare un metro in meno. La competizione tra di loro è fondamentale, le scelte le ho fatte nell’interesse della squadra e per andarli a stimolare.

Migliorare dal punto di vista estetico? Giocare bene o male è relativo. Siamo quasi il miglior attacco e la miglior difesa, la cosa che non riesco a spiegare è che si sta riducendo il calcio a troppa teoria. I vecchi allenatori sono stati messi troppo da parte, questo vale anche per gli allenatori delle giovanili che fanno crescere i ragazzi come polli da batteria. Il calcio è estro e libertà. Se alle 22.15 la partita è messa male per il risultato non è che devo fare l’esteta per far felici i tifosi, li faccio contenti vincendo. L’allenatore deve stare in panchina, tante volte dall’esterno vedi uno che gioca male ma dalla panchina capisci il suo spessore all’interno della partita. Ci sono talmente tante sfumature che ridurre tutto a giocar bene e giocar male ha poco senso, senza togliere merito a chi ha giocato meglio di noi. però alla fine deve arrivare il risultato. Dal corso di Coverciano mi è rimasto impresso che l’importante è arrivare, a volte andando dritti e a volte facendo curve. È come gli universitari che escono con 110 e lode perché imparano a memoria i libri. Il calcio è cambiato quando è stato tolto il passaggio al portiere, le altre cose che servono a chiacchierare. Una volta a 15 dalla fine aprivano i cancelli, adesso dovrebbero far pagare il biglietti. Ho un’idea giusta o sbagliata, diversa da altre. Sento troppa teoria, mi dispiace soprattutto per i bambini del settore giovanili. Se dico cosi mi prendono per matto. Differenze con lo scorso anno? L’anno scorso fino a gennaio la squadra giocava male, anzi peggio. A Firenze abbiamo perso e ho deciso di cambiare, ma non giocavamo benissimo. Stavamo chiusi e ripartivamo, il secondo anno giocavamo con 3 difensori, da una parte Evra e Alex Sandro o Lichsteiner, si faceva un tiro o due si faceva gol prendendone zero. Ogni anno è diverso, tra tre mesi magari cambio. Quest’anno siamo partiti giocando male”.