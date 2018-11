Juventus, Allegri: "Giocherà Dybala dietro Mandzukic e Ronaldo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ronaldo-Pelè? È un bel paragone, il calcio è diverso. La forza di Cristiano, a parte la tecnica, è a livello mentale. Gioca e si allena sempre al massimo, questo è un vantaggio per lui e per noi, ha fatto crescere a livello mentale la squadra. Khedira rimane fuori per domani, Emre Can sta riprendendo bene e speriamo di averlo la prossima settimana in gruppo, Bernardeschi credo di averlo sabato a disposizione. De Sciglio ha preso una botta. Alex Sandro era stanco, sabato ha avuto Lazzari che è un giocatore noioso, ha fatto una partita seria. Il Valencia? Bisogna vincere per il primo posto, contro una squadra che deve vincere. Noi dobbiamo fare i tre punti per la questione qualificazione. Penso giocherà Dybala dietro Mandzukic e Ronaldo, Matuidi ha recuperato. Cuadrado sta interpretando bene il ruolo di mezz'ala destra. Lasciar fuori giocatori non è semplice".