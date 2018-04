Juventus, Allegri: "Higuain domani sarà decisivo. Dybala sta bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto col Napoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche dell'attacco bianconero: "Higuain? Ha alti e bassi, ma ha un'ottima condizione. Domani sarà importante e decisivo per la partita. Sarà una gara molto più decisiva per loro che per noi. Dybala sta bene, non vedo perché non debba stare bene. Domani sarà una bellissima serata di sport. Alla fine il 20 maggio vincerà il migliore. Deciderò domani mattina, se giocherà Dybala o no. Come faccio sempre, quando mi sveglio. I cambi domani saranno importanti. Dovrò decidere se giocare con o senza Paulo. Se saranno tre o quattro? Anche quattro, c'è pure Cuadrado".