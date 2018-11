Juventus, Allegri: "I ragazzi hanno fatto una partita giusta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro il Milan: "Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare. I ragazzi sono stati bravi dopo la sconfitta con lo United. L'unico modo era aggredire subito la partita per togliersi di dosso le scorie di mercoledì. I ragazzi hanno fatto la partita giusta, la squadra ha giocato la partita cattiva".

Ha deciso di preservare Bonucci.

"L'ho fatto riposare. Non mi sembrava carino visto che l'anno scorso la prima contro di noi non ha giocato".

Higuain?

"Fino al momento del rigore ha fatto una buona partita, non era semplice per lui".

Aveva paura di un secondo giallo su Benatia?

"Non lo so. Io addirittura non ho visto neanche il rigore. Se non è estratto il secondo cartellino vuole dire che il regolamento dice così. Non attacchiamoci agli episodi. Parlate dei ragazzi che hanno fatto buone partite. Il problema dell'Italia è uno: che andate a vedere gli episodi. Se un episodio deve decidere una partita siete messi male. La Juventus ha fatto una grande partita e dall'aprile dell'anno scorso ha perso una partita".

Qual è il reparto che ti è piaciuto di più?

"Tutta la squadra ha giocato bene".

In cosa deve migliorare la Juventus?

"Che con i centrocampisti bisogna tirare più da fuori. Bisogna più l'azione e farlo con un tiro vuole dire esporsi meno al contropiede".