Juventus, Allegri: "Il campionato non è mai stato chiuso. Sosta utile adesso"

Ai microfoni di Rai Sport dopo Spal-Juventus è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri:

Stasera si è vista un po’ di stanchezza, la Juventus è umana. “È difficile e impossibile vincere sempre, la squadra ha ottenuto l’obiettivo della finale di Coppa Italia, dei quarti di Champions e siamo in testa in campionato. Tutti dicevano che era una partita semplice e non era vero, la Spal è in un gran momento, ha giocato una partita aggressiva, attenta. Noi siamo stati poco lucidi e con poche energie mentali addosso”.

Bene Douglas Costa, male Higuain e Dybala. “Non siamo riusciti a fare gol, nel primo tempo avevamo avuto qualche situazione, ma abbiamo visto sull’ultimo calcio d’angolo che non avevamo le energie giuste”.

Il sorteggio di Champions League? C’è troppo disfattismo? “È un quarto di finale di Champions, hai preso il Real Madrid, saranno due serate grandiose di calcio. I tifosi italiano devono essere orgogliosi di quello che sta facendo la Juventus, può succedere di tutto in quella gara. Importante arrivarci nel momento giusto, ma soprattutto arrivarci. Ora abbiamo bisogno di recuperare energie mentali e fisiche, stasera non abbiamo vinto e dobbiamo accettarlo. Il campionato si deciderà all’ultima giornata e non, come tutti avevano detto, dopo il pareggio del Napoli a Milano”.

La catena di sinistra non è mai arrivata in fondo. “Loro si difendevano molto bene, noi eravamo un pochino lenti. Ai ragazzi però non c’è da rimproverare niente, davanti hanno giocato sempre gli stessi. C’è bisogno di cambi e la sosta ci aiuterà”.

Perché Mandzukic così tardi? Tanti giocatori vanno in Nazionale. “Parecchi giocano in Europa, ma più che energie fisiche c’è da recuperare energie mentali. Mandzukic doveva dare un apporto giusto, ha fatto buone cose e altre meno, ma stasera non vorrei parlare di singoli. Abbiamo fatto una prestazione sottotono per energia mentale. Una squadra che ha forza nella testa su quel corner portava a casa il risultato. Il campionato non è mai stato chiuso, quest’anno per vincere dovremo fare grandissime cose perché il Napoli è ancora lì Stasera abbiamo pareggiato, ma nel calcio può succedere di tutto. Il Napoli sta facendo grandi cose, noi avremo diversi scontri diretti e dobbiamo dare il massimo. Il campionato è bello, siamo contenti di essere in questa posizione e il Napoli sta facendo cose importanti”.