Juventus, Allegri: "Il futuro? Non ho ancora parlato con la società"

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Benevento: “Oggi era il primo caldo della stagione, i ragazzi hanno dato grande pressione in avanti. Non abbiamo difeso benissimo. Durante l’arco della stagione capitano dei momenti senza prendere gol, ma credo che questi gol siano figli di quelli presi col Milan. Siamo in un momento un po’ così. Dybala? Aveva fatto una grande partita anche martedì, poi è stato giudicato per l’espulsione. Il futuro? Non ne parlo, siamo concentrati sulla stagione. Con la società non abbiamo ancora parlato”.