Juventus, Allegri in cima alla lista dell'Arsenal ma Arteta è in pole

Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra, l'Arsenal ha messo in cima alla lista delle preferenze Massimiliano Allegri e Luis Enrique per sostituire Arsene Wenger la prossima stagione. Il problema è che entrambi sono preoccupati dal ricoprire il ruolo da manager dopo un lungo corso come quello del francese e dunque, al momento, il favorito per la panchina dei londinesi resta Mikel Arteta, attualmente vice allenatore del Manchester City con Guardiola.