Juventus, Allegri infastidito dai contatti con gli altri allenatori

Nel corso di Rai Sport arrivano anche alcuni retroscena relativi all’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Serve però trovare prima l’accordo per la risoluzione consensuale. Il tecnico bianconero ha deciso di andare via perché sapeva che dopo l’Ajax la piazza non gli avrebbe perdonato più nulla. Il livornese è stato anche infastidito dai contatti con Antonio Conte, Pep Guardiola e altri allenatori. Sulle sue tracce ci sono PSG in primis, ma c’è anche il Bayern Monaco.