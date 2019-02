© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati: "Siamo a buon punto. Potete scrivere: "Torna a disposizione la BBC". Abbiamo pareggiato una partita per disattenzioni dei singoli ma abbiamo 60 punti. Sono stati crocefissi i centrali che hanno fatto una buona partita con qualche disattenzione. Non ci siamo divertiti perché abbiamo pareggiato ma ci sono state tante occasioni. Dybala capitano? Devo decidere se gioca lui o Bernardeschi e devo decidere anche se la fascia andrà a lui nel caso in cui dovesse scendere in campo".